Cháy cửa hàng thời trang ở Tây Ninh, một người chết

Khoảng 4h30 ngày 7/8, hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng thời trang ở khu phố Thanh Hà, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.

Hỏa hoạn bùng lên tại cửa hàng thời trang (Ảnh: A.T.).

Phát hiện cháy, người dân địa phương hô hoán và dùng các vật dụng chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong cửa hàng có một số người đang mắc kẹt kêu cứu.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, công an huyện Gò Dầu, Công an thị xã Trảng Bàng, Công an tỉnh Tây Ninh… điều hơn 10 xe cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Xe chữa cháy đến hiện trường khống chế hỏa hoạn (Ảnh: A.T.).

Đến gần 7h, hỏa hoạn tại cửa hàng được khống chế. Theo cơ quan chức năng huyện Gò Dầu, thời điểm xảy ra vụ cháy, hiện trường có 5 người, gồm: T.K.D. (46 tuổi), T.Q.V. (49 tuổi), T.Đ.B.C. (25 tuổi), T.T.T. (18 tuổi), và B.T.R. (62 tuổi). Trong đó, bà B.T.R. tử vong, 2 người khác bị thương.

Tại hiện trường, toàn bộ hàng hóa, bảng hiệu bị thiêu rụi. Cơ quan chức năng huyện Gò Dầu đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy.