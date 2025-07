Cảnh báo ngập lụt tại nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội

Nhiều khu vực ở Hà Nội sáng 24/7 có mưa, có nơi mưa to. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 50mm.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đợt mưa này khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố với độ sâu phổ biến từ 15-20cm, một số tuyến phố có khả năng ngập sâu hơn với độ sâu từ 20-40cm

Cơ quan này nhận định tình hình giao thông trên các tuyến phố bị ngập sâu sẽ bị ảnh hưởng, tắc nghẽn cục bộ hoặc nhiều phương tiện giao thông sẽ gặp khó khăn khi di chuyển.

Nhiều khu vực ở Hà Nội khả năng sẽ ngập úng trong trưa và chiều 24/7 (Ảnh: Mạnh Quân).

Đêm qua và sáng nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Theo dự báo, từ ngày 24 đến đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to phổ biến 60-130mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Chiều và đêm 24/7, khu vực Hà Tĩnh đến Huế, miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (phổ biến 5-30mm, có nơi trên 60mm; Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to phổ biến 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.