(Dân trí) - Vừa qua, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra nhiều sai phạm của Công ty Thuốc lá Thăng Long (Hà Nội) trong quản lý sử dụng vốn, đặc biệt dự án di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long bị chậm hơn 10 năm.

Cận cảnh lô đất "vàng" sai phạm của Công ty Thuốc lá Thăng Long tại Hà Nội (Video: Hữu Nghị - Quân Đỗ).

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa có Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, trong đó TTCP chỉ ra hàng loạt sai phạm của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, trong đó có Công ty Thuốc lá Thăng Long (Ảnh: Đỗ Quân).

Cụ thể, TTCP kết luận, trong quản lý tài sản Công ty Thuốc lá Thăng Long chưa xây dựng định mức dự trữ hàng tồn kho; lượng hàng tồn kho lớn gây ứ đọng vốn, ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh. Một số chi phí không phù hợp với hoạt động kinh doanh, phải loại khỏi chi phí khi xác định trị giá tính thuế thu nhập doanh nghiệp (Ảnh: Đỗ Quân).

Khu đất của Công ty Thuốc lá Thăng Long tại số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội (Ảnh: Hữu Nghị).

Hình ảnh khu đất trên bản đồ quận Thanh Xuân, TP Hà Nội (Ảnh: Google Maps).

Nằm liền kề là các khu đất của Công ty CP Xà phòng Hà Nội và Công ty Cao su Sao Vàng (Ảnh: Hữu Nghị).

Liên quan đến việc nhập thuốc lá nguyên liệu, trồng, chế biến nguyên liệu thuốc lá; sản xuất thuốc lá điếu, phân phối sản phẩm thuốc lá, TTCP xác định Công ty Thuốc lá Thăng Long không tổ chức chào hàng cạnh tranh để quyết định giá mua nguyên liệu, hàng tồn kho lớn ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Ảnh: Hữu Nghị).

Bên cạnh đó, cơ quan thanh tra cũng nêu rõ, Dự án đầu tư di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long chậm tiến độ, thủ tục phải phê duyệt điều chỉnh nhiều lần ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả sản xuất kinh doanh (Ảnh: Hữu Nghị).

Từ kết luận thanh tra, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam báo cáo quá trình thực hiện Dự án tại 235 Nguyễn Trãi để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trước khi tiếp tục thực hiện, trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì phải đấu giá theo quy định của pháp luật hiện hành (Ảnh: Hữu Nghị).

Trước đó, vào tháng 6/2022, UBND TP Hà Nội đã có tờ trình gửi HĐND thành phố, đề xuất di dời 10 cơ sở nhà đất do các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Công ty cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang quản lý, sử dụng phải di dời theo quy hoạch (do không phù hợp với hoạch xây dựng), thuộc trường hợp UBND cấp tỉnh ban hành Danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân cùng cấp (Ảnh: Đỗ Quân).

Trong số 10 cơ sở này, quận Thanh Xuân có 2 cơ sở trong đó một cơ sở là Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long ở địa chỉ tại 235 Nguyễn Trãi, diện tích hơn 64.000m2, đang là hệ thống nhà kho chứa vật tư phục vụ sản xuất và thành phẩm; nhà xe của cán bộ công nhân viên để đi xe đưa đón đến địa điểm mới tại Cụm công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai (Ảnh: Hữu Nghị).