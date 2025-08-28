Bộ Công an trưng bày hơn 30 loại súng cùng loạt khí tài hiện đại

Sáng 28/8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Bộ Công an tham gia gian hàng triển lãm tại phân khu ngoài trời với chủ đề "Thanh gươm và lá chắn".

Trong khu vực triển lãm, Bộ Công an trưng bày loạt khí tài, phương tiện chiến đấu.

Các loại xe chống bạo loạn, xe cứu hộ giao thông, xe bọc thép RAM... thu hút sự quan tâm của người dân, khách tham quan.

Bên trái là xe hút khói của lực lượng Phòng cháy chữa cháy.

Bên phải là xe chống đạn tác chiến dành cho lực lượng cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát ma túy. Phương tiện này thường xuyên được sử dụng trong trấn áp tội phạm, được đánh giá cao về hiệu quả, cơ động trong tác chiến.

Xe chống đạn tác chiến được trang bị lốp chất lượng cao, dù lốp bị bắn thủng, xịt hơi vẫn có thể tiếp tục chạy với tốc độ 50km/h liên tục trong 50km.

Bộ Công an cũng bố trí 2 nhà trưng bày, triển lãm về lịch sử Công an nhân dân, các hiện vật lịch sử, trang khí tài chiến đấu.

Không gian nhà trưng bày được thiết kế với tông màu đỏ chủ đạo.

Các mốc thời gian gắn với những sự kiện lịch sử của dân tộc được điểm lại bằng những bức ảnh quý giá.

Lịch sử thành lập, phát triển, lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Triển lãm là dịp để công chúng nhìn lại chặng đường 80 năm gian khổ nhưng vinh quang, giúp thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về ý chí, khát vọng của dân tộc.

Những phương tiện đường thủy trong biên chế của lực lượng Công an nhân dân.

Khu vực trưng bày súng là nơi thu hút sự quan tâm, thích thú của khách tham quan. Có hơn 30 loại súng như súng lục, súng trường, súng tỉa... được Bộ Công an trưng bày.

Trong nhà trưng bày, Bộ Công an bố trí một màn hình lớn, chiếu phim tài liệu, những phóng sự phá án của lực lượng.

Triển lãm mở cửa từ 9h đến 22h, liên tục trong các ngày từ 29/8 đến hết ngày 5/9; riêng ngày 28/8, mở cửa từ 13h.