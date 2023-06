Bộ Công an gặp mặt kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Chiều 8/6, Bộ Công an tổ chức chương trình Gặp mặt kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023), tại trụ sở Bộ Công an (số 44 Yết Kiêu, Hà Nội).

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân báo cáo kết quả công tác báo chí, truyền thông và phối hợp tuyên truyền về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua.

Theo ông Phong, thời gian qua, công tác báo chí, truyền thông về an ninh, trật tự luôn nhận được sự quan tâm, định hướng, chỉ đạo thường xuyên, sát sao của lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các ban, ngành, đoàn thể, công an các đơn vị, địa phương và các cơ quan báo chí.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân phát biểu (Ảnh: Hải Nam).

"Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song, công tác báo chí truyền thông của lực lượng CAND thời gian qua đã có nhiều đột phá, khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền... Qua đó, đạt được nhiều kết quả nổi bật", Thiếu tướng Phong nói.

Cũng theo ông Phong, những dấu ấn nổi bật trong tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự thời gian quan cũng là kết quả tích cực của việc đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự.

Trong đó, Bộ Công an giao các đơn vị chức năng tổ chức xây dựng chương trình hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông lớn ngoài CAND; chỉ đạo Cục Truyền thông CAND và các đơn vị thường xuyên tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí thông tấn trong và ngoài lực lượng CAND...

Cơ quan báo chí ngoài CAND tích cực phối hợp, chủ động, kịp thời triển khai nhiều biện pháp, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng; chú trọng tổ chức giao lưu trực tuyến trên báo điện tử về các vấn đề an ninh trật tự, kế hoạch, dự án, chuyên đề lớn của Bộ Công an được dư luận xã hội và nhân dân quan tâm...

Đại tướng Tô Lâm trao kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho 10 lãnh đạo các cơ quan báo chí (Ảnh: Hải Nam).

Tại chương trình, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Kỷ niệm chương "Bảo vệ An ninh Tổ quốc" cho 10 lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương có nhiều thành tích trong tuyên truyền bảo vệ an ninh trật tự.

Một trong 10 lãnh đạo cơ quan báo chí được Đại tướng Tô Lâm trao kỷ niệm chương có ông Phạm Tuấn Anh, Tổng biên tập báo điện tử Dân trí.

Ngoài ra, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền cũng được lãnh đạo Bộ Công an trao tặng Bằng khen tại hội trường.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Tô Lâm nhắc lại lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng báo chí là vũ khí sắc bén, là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng", "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", Bộ trưởng Tô Lâm đọc lại lời căn dặn của Bác Hồ.

Theo Đại tướng, trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng.

Đại tướng Tô Lâm phát biểu tại chương trình (Ảnh: Hải Nam).

"Trong mỗi chặng đường cách mạng, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo chí Cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân", Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, đội ngũ nhà báo và những người làm trong công tác báo chí nói chung trong cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí Cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân.

Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Công an Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí, luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng nhau chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.