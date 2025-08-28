Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự của Hải Phòng và Quảng Ngãi

Ngày 28/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Tổ công tác số 2 của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Ngãi để cho ý kiến vào dự thảo văn kiện và đề án nhân sự cấp ủy trình Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã báo cáo dự thảo các văn kiện và đề án nhân sự nhiệm kỳ 2025-2030, báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp của các ban, bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc (Ảnh: TTXVN).

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được của 2 địa phương đã đạt được, cơ bản tán thành với dự thảo các văn kiện đã triển khai thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW, đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong 5 năm qua, thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm.

Theo Thủ tướng, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2025-2030 thể hiện quyết tâm chính trị, tầm nhìn phát triển, xác định nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, đồng thời đã quán triệt và cụ thể hóa những chủ trương, định hướng lớn trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các văn bản của Trung ương, Bộ Chính trị ban hành gần đây.

Đối với Hải Phòng trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng yêu cầu Thành ủy Hải Phòng tiếp tục tiếp thu ý kiến của các đại biểu và đặc biệt là cụ thể hóa ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với thành phố trong cuộc làm việc gần đây để hoàn thiện các văn kiện và nhân sự trình Đại hội.

Các nội dung trên phải bảo đảm đáp ứng được tầm nhìn và định hướng phát triển trong bối cảnh tình hình mới, trong không gian phát triển mới với những tiềm năng, lợi thế của Hải Phòng, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu Thành ủy Hải Phòng quan tâm xây dựng hệ thống chính trị các cấp vững mạnh, bảo đảm quốc phòng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng (Ảnh: TTXVN).

Đối với Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ mới, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi cần quán triệt sâu sắc các quan điểm và tư tưởng chỉ đạo của Đảng đã được nêu trong dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương sẽ trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết, chủ trương của Trung ương về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng vào điều kiện cụ thể của địa phương mình.

Đồng thời, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Thủ tướng cũng yêu cầu Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác định lại vị thế của tỉnh trong tổng thể không gian phát triển vùng và liên kết vùng; cơ cấu lại nền kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới với trọng tâm là nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời, cần tăng cường ổn định và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là cơ sở để xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, bảo đảm sự phát triển của tỉnh; phấn đấu giảm nhanh và bền vững tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thủ tướng yêu cầu việc phát triển kinh tế - xã hội phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ quốc gia.

Bộ Chính trị đánh giá dự thảo văn kiện và đề án nhân sự của 2 địa phương cơ bản đủ điều kiện để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2025-2030.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tiếp thu ý kiến của các đại biểu để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện văn kiện, chương trình hành động thực hiện nghị quyết để trình Đại hội theo hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ, nguồn lực, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, có thể tổ chức thực hiện ngay sau Đại hội.