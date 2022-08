Bí thư An Giang khảo sát tuyến biên giới nơi 42 người tháo chạy khỏi casino

Ngày 22/8, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh An Giang đi kiểm tra đột xuất nhằm khảo sát thực địa tình hình biên giới trên địa bàn huyện An Phú.

Cùng đi với đoàn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện An Phú…

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (bìa trái) cùng lãnh đạo tỉnh khảo sát thực tế tuyến biên giới tự nhiên sông Bình Di giữa Việt Nam và Campuchia

Sau khi kiểm tra thực địa tình hình trên tuyến biên giới đường thủy, thuộc địa bàn huyện An Phú, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh, Sở Ngoại vụ và huyện An Phú về công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy An Giang đánh giá cao sự chủ động, linh hoạt trong công tác phối hợp giữa các lực lượng công an, quân sự, hải quan và chính quyền địa phương trong công quản lý biên giới, kiểm soát, xử lý các vấn đề liên quan trong thời gian qua.

Đặc biệt, các lực lượng chức năng của tỉnh và huyện An Phú đã kịp thời ứng xử, xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nhân đạo, nhân văn trước vụ việc 40 công dân Việt Nam trốn khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 18/8.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang, tình hình tội phạm trên biên giới của tỉnh An Giang nói chung, huyện An Phú nói riêng, nhất là đoạn biên giới có đường sông chung thuộc huyện An Phú, ngày càng diễn biến phức tạp.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp với ngành chức năng

Ông Quang yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Cục Hải quan tỉnh và các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện An Phú cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp công tác đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong mọi tình huống; không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành và huyện An Phú nói riêng, các địa phương trong tỉnh An Giang nói chung tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân chung tay phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Các ngành chức năng chủ động dự báo, đánh giá đúng tình hình, chủ động mọi tình huống. Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt biên giới; khi phát hiện vi phạm cần phân loại để xử lý phù hợp, đúng quy định pháp luật.

Đối với 40 công dân Việt Nam vượt sông Bình Di nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam ngày 18/8, lực lượng chức năng tiếp tục rà soát nhân thân, nguyên nhân xảy ra vụ việc để tiếp tục phối hợp giải quyết, xử lý theo đúng quy định pháp luật.