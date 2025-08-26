Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Dự báo đến 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.

Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15, nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.

Bão Kajiki đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư) có gió cấp 6-7, giật 8, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Trên đất liền, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, ven biển Ninh Bình có gió cấp 6-7, giật 9.

Theo dự báo, từ sáng sớm đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất trên 100mm/3 giờ.