Bão Kajiki suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
(Dân trí) - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 26/8, bão Kajiki (bão số 5) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào.
Dự báo đến 16h hôm nay, áp thấp nhiệt đới sẽ suy yếu thành vùng áp thấp.
Trước đó, nhiều trạm ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh ghi nhận gió mạnh cấp 8-10, giật 12-15, nước dâng tại Hòn Ngư 1,66m, Sầm Sơn 1,01m. Ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa - Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trên 600mm.
Do ảnh hưởng của bão, trong sáng nay ở vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn, Hòn Ngư) có gió cấp 6-7, giật 8, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.
Trên đất liền, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An, ven biển Ninh Bình có gió cấp 6-7, giật 9.
Theo dự báo, từ sáng sớm đến hết ngày 26/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa - Hà Tĩnh có mưa to đến rất to phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm, nguy cơ mưa lớn cường suất trên 100mm/3 giờ.
Kajiki (cơn bão số 5) được đánh giá là một cơn bão rất đặc biệt và dị thường. Thời điểm tối và đêm 22/8 khi mới vào Biển Đông ở mức áp thấp nhiệt đới với cường độ cuối cấp 6, đầu cấp 7, sáng 23/8 mạnh lên thành bão và đến chiều tối 24/8 đã mạnh lên cấp 14, tức tăng 8 cấp.
Từ 18h ngày 14/8 đến trưa 25/8, bão Kajiki duy trì cường độ cấp 14, giật cấp 16-17 và di chuyển nhanh. Đến chiều tối 25/8, bão đổ bộ vào đất liền Nghệ An, Hà Tĩnh.
Trước khi đổ bộ vào đất liền, bão có nhiều giờ hầu như ít di chuyển và giảm cấp, nhưng vẫn duy trì cấp 12-13, quần thảo lâu gây nhiều thiệt hại nặng nề ở các tỉnh miền Trung.