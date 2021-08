Ảnh tuần: Cay khóe mắt cảnh vợ chồng vạ vật chăm con 10 tháng giữa Sài Gòn

Tuần qua, TP Hà Nội đã thực hiện xét nghiệm Covid-19 cho 13 nhóm có nguy cơ cao trên địa bàn nhằm kiểm soát, khoanh vùng các ổ dịch còn lại đang lây lan trong cộng đồng. Sáng 18/8, khoảng 19.000 cư dân sinh sống tại khu chung cư HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bắt đầu được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, từ đó phát hiện thêm 18 ca F0 tại đây (Ảnh: Mạnh Quân).

Hình ảnh các nữ nhân viên y tế di chuyển trên đường phố vắng vẻ ở trung tâm TP Hà Nội dưới ánh chiều tà phản ánh tình hình giãn cách xã hội ở Thủ đô.

Việc thiết lập chốt kiểm soát dày đặc trên nhiều tuyến phố cổ góp phần giữ an toàn cho người dân trong các "vùng xanh" nhưng cũng khiến nhiều người đi đường tỏ ra hoang mang trong việc tìm lối đi (Ảnh: Mạnh Quân).

Chiều 16/8, Công an TP Hà Nội tổ chức triển khai 6 tổ liên ngành đặc biệt gồm nhiều lực lượng để kiểm soát chặt việc người dân ra đường không có lý do chính đáng. Trong thời gian thực hiện kế hoạch, đã có hàng loạt xe máy quay đầu bỏ chạy khi gặp chốt kiểm dịch liên ngành; nhiều người ra đường không lý do chính đáng, không có giấy đi đường đã bị xử phạt (Ảnh: Trần Thanh).

Cách bán hàng chưa từng thấy được các tiểu thương khu chợ Hàng Bè (Hoàn Kiếm) tạo ra với việc gắn hàng chục tấm biển quảng cáo lên hàng rào phong tỏa giúp người dân không cần vào chợ vẫn mua sắm được thực phẩm cần thiết. Tuy nhiên chỉ một ngày sau loạt biển quảng cáo đã bị gỡ bỏ thay bằng bảng in lớn chi tiết. Và 3 ngày sau đó, chợ Hàng Bè tạm đóng cửa để phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước thực trạng các bệnh viện điều trị Covid-19 có dấu hiệu quá tải, tuần qua, TPHCM đã triển khai đưa nhân viên y tế về tận nhà phát thuốc, hỗ trợ điều trị và đồng hành cùng các F0 đến khi khỏi bệnh.

Ngày 18/8, 52 nhân viên y tế khởi động chương trình bằng việc đồng hành cùng 88 F0 của phường 7 (quận Phú Nhuận). Đoàn chia thành 3 nhóm, mang theo các vật dụng y tế, túi thuốc cho F0 để xuống tận nhà F0 và hỗ trợ điều trị cho họ tới khi có xét nghiệm âm tính. Sau đó, sẽ tiếp tục đồng hành cùng các trường hợp này ít nhất thêm 14 ngày sau khi khỏi bệnh (Ảnh: Hải Long).

Sau khi sát khuẩn toàn thân, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung (Bệnh viện dã chiến xây dựng trên đầm lầy ở TPHCM) bước vào bên trong khu vực thay khẩu trang, những vết hằn lộ rõ, hiện trên khuôn mặt của bà mẹ đã hai con từ Hà Nội tình nguyện vào Nam chống dịch (Ảnh: Phạm Nguyễn).

Chiều 20/8, nhiều siêu thị, nhà thuốc tại TPHCM quá tải do lượng người dân xếp hàng mua quá đông sau thông tin TPHCM yêu cầu "ai ở đâu ở yên đó" từ ngày 23/8. Nhiều người dân đi mua lương thực tại các siêu thị còn thận trọng mặc kín đồ bảo hộ đề phòng tránh nguy cơ lây nhiễm (Ảnh: Nguyễn Quang).

Mất việc, hết tiền thuê trọ, Tuấn liều chạy xe máy chở vợ và con nhỏ vượt nghìn km về Hà Tĩnh nhưng bị chặn ở cửa ngõ. Trở lại TPHCM, gia đình Tuấn may mắn được một người dân cho ở nhờ tại một cửa hàng đã đóng cửa, bám trụ qua ngày bằng tiền và quà hỗ trợ đến từ Tổ công tác đặc biệt Bộ LĐ-TB&XH cùng nhiều nhà hảo tâm khác. Gia đình anh Tuấn chỉ là một trong hàng nghìn hoàn cảnh khó khăn đã trả nhà trọ, chất đồ đạc lên xe máy, đưa vợ con khởi hành về quê nhưng bị chặn lại nhưng bất thành (Ảnh: Nguyễn Quang).

Dịch bệnh kéo dài tại TPHCM khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là những người mất việc, người vô gia cư sống cảnh lang thang, co ro nơi gầm cầu, công viên, vỉa hè... Những hỗ trợ kịp thời của Tổ công tác đặc biệt - Bộ LĐ-TB&XH đã phần nào giúp những mảnh đời khó khăn khắp đường phố Sài Gòn trụ vững, không còn thiếu ăn thiếu mặc (Ảnh: Hữu Khoa).

Do tình hình dịch Covid-19 tại TPHCM và các tỉnh phía Nam đang diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã đề nghị Bệnh viện Bạch Mai triển khai các phương án hỗ trợ nhân lực chống dịch. Tổng số 1.500 sinh viên được huy động từ trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai sẽ chia thành các nhóm lên đường vào TPHCM thực hiện nhiệm vụ tham gia lấy mẫu, xét nghiệm, hỗ trợ chống dịch.

Chiều 21/8, 230 giáo viên, sinh viên của đợt công tác đầu tiên đã lên đường. Một số phụ huynh, bạn bè, người thân cùng lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai đã có buổi chia tay đầy xúc động, chúc các "chiến sĩ áo xanh" lên đường mạnh khỏe, hỗ trợ các tỉnh phía Nam dập dịch thành công trở về (Ảnh: Mạnh Quân).

Cũng trong ngày 21/8, đoàn 295 cán bộ, bác sĩ, học viên của Học viện Quân y đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất, sẵn sàng tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 cho TPHCM và các tỉnh phía Nam (Ảnh: Nguyễn Quang)

Trong những ngày giãn cách xã hội ở TP Hà Nội để phòng chống dịch bệnh, thay vì cúng giỗ, báo hiếu nơi đền chùa, phần mộ… nhiều người đã lựa chọn hình thức cúng giỗ, làm lễ online tưởng nhớ tổ tiên, ông bà, người đã khuất (Ảnh: Đỗ Quân).

