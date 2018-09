Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (6/9), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc có nơi mưa rất to. (Ảnh minh họa: Nguyễn Dương).

Dự báo, ngày và đêm mai (7/9), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày mai gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong đợt gió mùa Đông Bắc này (ngày 7-9/9), nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ C, vùng núi phía Bắc 19-22 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm mai gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.

Cảnh báo giông, lốc, sét và mưa lớn: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ đêm nay (6/9) đến sáng mai, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông mạnh; trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ chiều và đêm mai, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100 mm/24 giờ). Trong ngày 8-9/9, mưa to đến rất to có khả năng mở rộng xuống phía Nam và tập trung ở các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị.

Thời tiết Hà Nội: Đêm nay và sáng mai có khả năng mưa rào và giông; từ chiều và đêm mai có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất trong các ngày 8-9/9 phổ biến 21-24 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá và mưa lớn: cấp 1.

Nguyễn Dương