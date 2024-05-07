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Zendaya thay hai bộ váy, Cardi B cần 8 người khiêng đồ ở Met Gala 2024

Các ngôi sao đang đua nhau khoe sắc, thể hiện những bộ trang phục lộng lẫy nhất tại sảnh của Met Gala.
Đọc thêm : Zendaya thay hai bộ váy, Cardi B cần 8 người khiêng đồ ở Met Gala 2024