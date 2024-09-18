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Yokohama FC chia tay đau xót: Nhớ Công Phượng vì… pha cà phê ngon

CLB Yokohama FC đã viết lời chia tay đau xót tới Công Phượng. Trong đó, CLB khẳng định sẽ nhớ tiền đạo người Việt Nam vì… pha cà phê ngon.
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