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Yếu tố lịch sử ủng hộ Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024

Tây Ban Nha xứng đáng là ông vua trong những trận chung kết các giải đấu lớn. Trong khi đó, đội tuyển Anh không có được điều đó.
Đọc thêm : Yếu tố lịch sử ủng hộ Tây Ban Nha giành chức vô địch Euro 2024