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Yêu nhanh và cưới vội, chồng sốc khi cầm kết quả xét nghiệm ADN 18 năm sau

Kết hôn nhanh chóng sau khi quen nhau, người đàn ông ở Trung Quốc sốc vì kết quả xét nghiệm ADN khẳng định, anh và con gái lớn không phải là cha con.
Đọc thêm : Yêu nhanh và cưới vội, chồng sốc khi cầm kết quả xét nghiệm ADN 18 năm sau