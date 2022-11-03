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Yêu cô gái kém 21 tuổi, "ông chú" cưới ngay khi nàng tròn 18

Kém ông xã 21 tuổi, nhiều người bảo với Hồ Thị Tỏa rằng: "Mày xinh sao lấy chồng già thế?" nhưng cô gái chỉ cười và đáp lời: "Vì con thương ảnh".
Đọc thêm : Yêu cô gái kém 21 tuổi, "ông chú" cưới ngay khi nàng tròn 18