Video
video cùng chuyên mục

Ý: Năm thành phố báo động đỏ giữa đợt nắng nóng gay gắt

Nhiều thành phố ở Ý vừa được đặt trong tình trạng báo động đỏ khi quốc gia này hứng chịu đợt nắng nóng nghiêm trọng.
Đọc thêm : Ý: Năm thành phố báo động đỏ giữa đợt nắng nóng gay gắt