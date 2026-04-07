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Y bác sĩ gửi nhiều mong ước cho ngày Sức khỏe toàn dân

Lần đầu tiên được triển khai trên toàn quốc, Ngày Sức khỏe toàn dân 7/4 mang theo nhiều kỳ vọng của những y bác sĩ đang ngày đêm cống hiến thầm lặng, phục vụ nhân dân.
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