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Xưởng truyện tranh nổi tiếng bị tố đối xử với họa sĩ như "nô lệ"

Một xưởng sản xuất truyện tranh tại Trung Quốc bị nhiều họa sĩ tố đã ép họ làm việc quá sức, sếp thường xuyên lăng mạ nhân viên.
Đọc thêm : Xưởng truyện tranh nổi tiếng bị tố đối xử với họa sĩ như "nô lệ"