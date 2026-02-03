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Xuồng không người lái Ukraine tập kích căn cứ Nga, làm hư hại 1 tàu ngầm

Xuồng không người lái Ukraine bí mật bất ngờ luồn sâu vào tập kích căn cứ hải quân Nga, làm hư hại 1 tàu ngầm Kilo.
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