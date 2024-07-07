Video
video cùng chuyên mục

Xúc động mẹ già U70 cõng con trai bại liệt cao 1m82 tập đi suốt 5 năm

Suốt 5 năm, người mẹ U70 ở Trung Quốc kiên trì cõng người con trai 34 tuổi bị bại liệt do xuất huyết não, để tập cho con biết đi bộ trở lại.
Đọc thêm : Xúc động mẹ già U70 cõng con trai bại liệt cao 1m82 tập đi suốt 5 năm