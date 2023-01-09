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Xúc động hình ảnh người đàn ông ngồi đàn hát bên mộ vợ

Ngồi bên phần mộ của người vợ quá cố, ông Bách vừa đàn vừa hát khúc nhạc mà lúc sinh thời bà yêu thích nhất. Tiếng hát đôi lúc bị ngắt quãng vì ông quá xúc động.
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