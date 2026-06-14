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Xúc động cảnh gia đình vỡ òa khi con gái đỗ trường THPT mơ ước

Dù đang bị sốt nhưng Nguyễn Vũ Bảo An, nữ sinh tại Ninh Bình, không giấu được sự xúc động, ôm chầm lấy bố mẹ, người thân khi hay tin đỗ vào trường THPT mơ ước.
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