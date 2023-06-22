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Xuất hiện tin nhắn lừa đảo trúng tuyển vào lớp 10 tại TPHCM

Một số thí sinh, phụ huynh nhận được tin nhắn thông báo trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TPHCM.
Đọc thêm : Xuất hiện tin nhắn lừa đảo trúng tuyển vào lớp 10 tại TPHCM