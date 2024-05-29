Video
video cùng chuyên mục

Xuất hiện đàn châu chấu hàng vạn con ở Lạng Sơn

Hàng vạn con châu chấu đã đậu kín tường rào, cây xanh gần cổng trường Tiểu học Thiện Hòa (xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn).
Đọc thêm : Xuất hiện đàn châu chấu hàng vạn con ở Lạng Sơn