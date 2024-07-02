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Xuất hiện cây cầu với 2 bàn tay nghi "nhái" cầu Vàng ở Đà Nẵng

Cây cầu 2 bàn tay nằm trong một thắng cảnh ở Chiết Giang, Trung Quốc khiến nhiều người cho rằng giống với cầu Vàng ở Đà Nẵng, Việt Nam.
Đọc thêm : Xuất hiện cây cầu với 2 bàn tay nghi "nhái" cầu Vàng ở Đà Nẵng