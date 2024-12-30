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Xuân Son tuyên bố đanh thép khi giúp tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup

Phát biểu sau trận đấu với Singapore, tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định quyết tâm ghi bàn trong trận chung kết AFF Cup 2024.
Đọc thêm : Xuân Son tuyên bố đanh thép khi giúp tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup