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Xuân Son trở về Nam Định, hạnh phúc bên vợ, trang trí nhà rực rỡ đón Tết

Sau gần 1 tháng nằm viện vì chấn thương trong lúc thi đấu, cầu thủ Xuân Son đã trở về đoàn tụ, ăn Tết cùng vợ con tại Nam Định.
Đọc thêm : Xuân Son trở về Nam Định, hạnh phúc bên vợ, trang trí nhà rực rỡ đón Tết