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Xuân Son tiết lộ quyết định quan trọng sau khi trở lại sân cỏ

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son cho biết anh đang nỗ lực tập hồi phục để có thể sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.
Đọc thêm : Xuân Son tiết lộ quyết định quan trọng sau khi trở lại sân cỏ