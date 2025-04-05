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Xử phạt người đàn ông so "sở thú hấp dẫn hơn nhà Công tử Bạc Liêu"

Người đàn ông so "sở thú hấp dẫn hơn nhà Công tử Bạc Liêu" bị cơ quan chức năng tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính.
Đọc thêm : Xử phạt người đàn ông so "sở thú hấp dẫn hơn nhà Công tử Bạc Liêu"