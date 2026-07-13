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Xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn Đà lạt

Trước mùa mưa năm 2026, nhiều điểm trên taluy dương tuyến đèo Prenn Đà Lạt được đánh giá là nguy hiểm, có nguy cơ sạt trượt, buộc cơ quan chức năng phải xử lý.
Đọc thêm : Xử lý điểm nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn Đà lạt