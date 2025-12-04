Video
Xót cảnh cụ ông 82 tuổi chống chọi bệnh tật trong túp lều tranh

Ông Lò Văn Uôn (82 tuổi, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên) 1 mình chống chọi bệnh tật tuổi già trong túp lều rách nát, chênh vênh giữa bố bề gió núi.
