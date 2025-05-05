Video
video cùng chuyên mục

Xôn xao về mộ "liệt sĩ 6 tuổi" ở TPHCM: Bộ Nội vụ lên tiếng

Theo lãnh đạo Cục Người có công (Bộ Nội vụ), nghĩa trang liệt sỹ huyện Củ Chi (TPHCM) không có "liệt sỹ 6 tuổi" như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.
Đọc thêm : Xôn xao về mộ "liệt sĩ 6 tuổi" ở TPHCM: Bộ Nội vụ lên tiếng