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Xôn xao tin nam sinh lớp 10 tắm đêm tử vong: Cảnh báo thói quen nguy hiểm

Theo nội dung được chia sẻ, vào ngày xảy ra vụ việc, cậu bé đang trong tình trạng bị cảm cúm nhưng vẫn tắm đêm và sau đó chuyện đáng tiếc đã xảy ra.
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