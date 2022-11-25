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Xôn xao thông tin học sinh bị đình chỉ học tập vì không dự lễ 20/11

Phụ huynh phản ánh Trường THPT Bà Điểm (Hóc Môn, TPHCM) ra thông báo đình chỉ, cấm túc học sinh không dự lễ 20/11 vừa qua.
Đọc thêm : Xôn xao thông tin học sinh bị đình chỉ học tập vì không dự lễ 20/11