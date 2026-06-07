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Xôn xao sân bê tông tự bốc cháy tại Sơn La

Sân bê tông của một hộ dân sống tại bản Ngùa (Yên Châu, Sơn La) đã bất ngờ xuất hiện một đốm lửa tự bốc cháy đã khiến dư luận xôn xao.
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