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Xôn xao hình ảnh xe BYD Tang rơi mô-tơ điện khi đang lội nước

Đoạn video ghi lại tình huống chiếc BYD Tang kéo lê mô-tơ điện rơi phía sau xe giữa đường mưa ngập đang gây xôn xao mạng xã hội và cộng đồng người dùng ô tô.
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