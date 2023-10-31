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Xôn xao hình ảnh ngôi nhà nằm "chình ình" giữa tuyến đường 1.900 tỷ đồng

Một ngôi nhà nằm chình ình giữa tuyến đường liên vùng có tổng mức đầu tư gần 1.900 tỷ đồng ở tỉnh Phú Thọ đang gây xôn xao dư luận.
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