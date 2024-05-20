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Xôn xao "cột sáng lạ" giữa trời đêm Hà Nội, chuyên gia nói gì?

Hình ảnh cột sáng xuất hiện trong làn sương khói mờ ảo ở Hà Nội được cộng đồng mạng chia sẻ thu hút nhiều bình luận.
Đọc thêm : Xôn xao "cột sáng lạ" giữa trời đêm Hà Nội, chuyên gia nói gì?