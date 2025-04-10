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Xôn xao clip học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo

Trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh học sinh tiểu học "gạ" bán gạo cho thầy giáo để có tiền mua bút chì đang thu hút sự quan tâm của dư luận.
Đọc thêm : Xôn xao clip học sinh mang gạo đến trường "gạ" bán cho thầy giáo