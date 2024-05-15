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Xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long

Sau phiên tòa sơ thẩm, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng hơn 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong đại án kit test Việt Á.
Đọc thêm : Xét xử phúc thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long