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Xem CSGT đuổi bắt kẻ giật ba lô phụ nữ ở TPHCM

Nghe tiếng tri hô cướp, 2 cảnh sát đang tuần tra dùng mô tô đặc chủng truy đuổi theo nghi phạm gần 2km thì bắt giữ được đối tượng.
Đọc thêm : Xem CSGT đuổi bắt kẻ giật ba lô phụ nữ ở TPHCM