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Xem cảnh sát Anh cưỡi ngựa đuổi theo tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại

Trong trường hợp này, một mã lực là đủ để đuổi kịp một chiếc SUV trên đường phố khi cảnh sát phát hiện tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại.
Đọc thêm : Xem cảnh sát Anh cưỡi ngựa đuổi theo tài xế vừa lái xe vừa dùng điện thoại