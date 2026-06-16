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Xem các võ sĩ Sumo thi đấu tại Pháp lần đầu tiên sau hơn 30 năm

Khoảng 25.000 khán giả đã tới Accor Arena ở Paris để theo dõi giải Sumo lớn hiếm hoi ngoài Nhật Bản, đánh dấu sự trở lại của môn võ này tại Pháp sau hơn 30 năm.
Đọc thêm : Xem các võ sĩ Sumo thi đấu tại Pháp lần đầu tiên sau hơn 30 năm