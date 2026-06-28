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Xe trộn vừa di chuyển vừa làm rơi bê tông xuống đường

Đoạn video do một người đi đường ghi lại tại Hà Tĩnh, cho thấy chiếc xe trộn bê tông vừa di chuyển trên đường vừa làm rơi bê tông xuống mặt đường.
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