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Xe taxi suýt gây tai nạn đối đầu vì vượt ẩu ở đoạn đường cong

Dù đoạn đường cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc taxi vẫn có tình huống lấn làn để vượt ở tốc độ cao, suýt đối đầu với chiếc xe gắn camera hành trình.
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