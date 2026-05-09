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Xe tăng T-54B lần đầu tham gia trình diễn tại concert âm nhạc Việt Nam

Xe tăng T-54B tham gia trình diễn trong concert tối 9/5 tại Hà Nội.
Đọc thêm : Xe tăng T-54B lần đầu trình diễn trong concert âm nhạc tại Mỹ Đình