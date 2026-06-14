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Xe tải vượt ẩu ở đoạn đường cong, suýt gây tai nạn đối đầu

Dù đoạn đường đèo hẹp và cong khuất tầm nhìn, tài xế chiếc xe tải vẫn cố tính lấn làn để vượt, suýt gây ra tai nạn đối đầu với xe ngược chiều.
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