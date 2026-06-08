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Xe tải suýt gây tai nạn vì chuyển làn ẩu trên cao tốc

Tài xế chiếc xe tải đã có tình huống chuyển làn ẩu để vượt mà không quan sát phía sau, suýt gây tai nạn cho chiếc ô tô chạy cùng chiều.
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