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Xe tải gây tai nạn vì không giảm tốc độ khi qua giao lộ

Chiếc xe tải đi từ đường nhánh cắt qua đoạn đường ưu tiên nhưng không giảm tốc độ nên đã đâm mạnh vào chiếc ô tô chạy cắt mặt.
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