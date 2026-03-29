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Xe tải chuyển hướng ẩu, tông văng người đi xe máy

Tài xế chiếc xe tải chuyển hướng rẽ trái mà không quan sát phía sau nên đã tông mạnh vào người đi xe máy cùng chiều.
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